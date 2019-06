David Beckham embrasse (à nouveau) sa fille de 7 ans sur la bouche : est-ce que ça pose problème ?

David Beckham était au Havre jeudi soir pour assister avec sa fille Harper (7 ans) au quart de finale de la Coupe du monde féminine de football opposant la Norvège à l'Angleterre. Et re-belote, père et fille ont été photographiés en train d'échanger un nouveau bisou, preuve que le mari de Victoria Beckam se moque bien des polémiques et des critiques concernant le fait qu'il embrasse sa fille sur la bouche.





Comme lui, sa compagne, mais aussi la chanteuse Hillary Duff ou l'actrice Jessica Alba, ont fait réagir sur les réseaux sociaux en affichant cette pratique. Alors, est-ce que Françoise Dolto avait raison de dire qu'"une maman n'embrasse pas son enfant sur la bouche, un père non plus", et donc de poser bien avant tout le monde la question du consentement ?