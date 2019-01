De plus en plus de gardes alternées : découvrez Coot, l'appli qui vient en aide aux parents divorcés

ORGANISATION – Selon une étude de l'Insee, la proportion d'enfants en garde alternée a doublé en France entre 2010 et 2016, 400.000 enfants de moins de 18 ans se partageant désormais entre le domicile du père et de la mère. Pour aider ces derniers, l'application Coot permet de gérer et organiser sereinement la vie des enfants sans rater une information.