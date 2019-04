De plus en plus d'enfants en manque de calcium : le vôtre consomme-t-il assez de produits laitiers ?

Mais si les besoins en calcium sont moins bien couverts, c’est aussi parce qu’en dix ans, le régime alimentaire des enfants âgés de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans a nettement évolué vers une moindre diversification. Ainsi, "c’est véritablement à l’âge de 6 ans, âge charnière pour ces enfants entrant à l’école élémentaire, que les premiers déséquilibres alimentaires et nutritionnels apparaissent; en cause, une consommation de produits laitiers ou de fruits et légumes trop faible, de plats tout prêts (pizzas, sandwichs) ou de produits sucrés trop importante", note le Crédoc.





En outre, les parents privilégient une alimentation plus riche en féculents (pâtes et riz), en volaille (plutôt qu’en viande ou charcuterie), en plats composés et en soupes. Quant à la consommation de sodas, elle augmente de façon importante chez les plus petits. Or, selon les recommandations actuelles, un enfant doit consommer trois à quatre produits laitiers (lait, yaourts, fromage et fromage blanc) par jour. Quant aux apports en calcium conseillés, ils progressent à partir de 4 ans, passant de 500 mg par jour à 3 ans à 700 mg entre 4 et 6 ans, à 900 mg entre 7 et 9 ans et enfin à 1 200 mg à l’âge de 10 ans. Les aliments riches en calcium doivent donc être privilégiés et consommés en plus grande quantité à mesure que l’enfant grandit.