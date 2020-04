De plus en plus d'enfants victimes d'accidents domestiques avec le confinement : quels sont les bons réflexes ?

Bricoleurs du dimanche, cuisiniers amateurs et enfants qui ne tiennent pas en place, cette période de confinement est propice aux blessures en tous genres. S'il n'y a pas encore de chiffres officiels sur la hausse des accidents domestiques au niveau national, certains services de secours alertent déjà sur ces risques, à l'image des urgences pédiatriques de l'hôpital Purpan à Toulouse qui, en deux mois, ont dû prendre en charge 700 enfants après des défenestrations, des chutes, des brûlures et des plaies.

Dans ce contexte inédit et difficile, comment éviter cet accroissement alors que les accidents domestiques tuent "en temps normal" 12 000 personnes par an ? Quels sont les bons réflexes ? L'association des assureurs français nous livre quelques conseils...

En ces temps de confinement, c'est devenu la nouvelle marotte des familles : faire la cuisine en faisant participer les enfants. Il faut dire que tous les repas sont désormais pris à la maison. Résultat, le temps passé derrière les fourneaux s'accroît… et les dangers avec. Plaques de cuisson brûlantes, liquide bouillant… les risques ne manquent pas, il y a donc de bons réflexes à adopter. Tout d'abord, il faut éloigner le plus possible les enfants des sources de danger. Ainsi, tournez les queues des casseroles et des poêles vers l’intérieur des plaques de cuisson, et n'oubliez pas de poser des recouvre-plaques isolants sur les plaques chauffantes. Après utilisation, débranchez les appareils ménagers et rangez-les hors de leur portée.

Ensuite pour prévenir tout risque de brûlure, mettez à l'écart des enfants, allumettes et briquets... Il faut par ailleurs être vigilant avec les aliments chauffés au micro-ondes, et vérifier leur température car même si le récipient est froid, le contenu peut être brûlant. Contrôlez aussi la température de l’eau à la sortie du robinet, et pour les vapeurs d’autocuiseur, n'oubliez pas d'utiliser des dispositifs rendant l'ouverture impossible quand l’appareil est sous pression.

Couteaux, ciseaux, râpes, boîtes de conserves ouvertes... Les occasions de coupures en cuisine sont également très nombreuses, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. Des précautions sont donc là-aussi à prendre : il faut par exemple jeter immédiatement les boîtes de conserve et les bocaux vides dans une poubelle fermée, et ne pas tasser ces détritus avec la main ; n'oubliez pas de placer les couteaux avec la pointe vers le bas dans le lave-vaisselle et ne laissez jamais d’objets tranchants sur le plan de travail ou dans l’égouttoir après lavage. Enfin, il faut être prudent avec les accessoires des robots multifonctions, ou des mixeurs (râpes, éminceurs, trancheurs…).