De plus en plus de parents y jouent : oui, le jeu vidéo peut avoir un impact positif sur la famille

Quels conseils prodiguer à ces parents inquiets ? Milan Hung recommande de ne pas mépriser la passion de son enfant pour ce monde de réseaux : "Ces jeux participent à la construction de son identité en tant que futur adulte. Il faut que les parents, s’ils sont effrayés par les nouvelles technologies et la possible perte du lien social, gardent en tête que les jeux vidéo restent une manière de s’exprimer. Ainsi, ne pas reconnaître un loisir ou une culture, c’est comme ne pas reconnaître une partie de la manière d’expression de son enfant."





Le psychologue reste convaincu que les jeux vidéo, "réunissant une communauté très ouverte", restent un excellent moyen de créer du lien dans la famille. Existe-t-il alors des jeux qui serviraient d’initiation ? "Proposer aux parents profanes de tester des jeux vidéos avec leurs enfants serait une excellente initiative, a fortiori pour découvrir cet univers et confirmer que cela ne se résume pas à des jeux vidéos ultra-violents où l’on tire sur des zombies. Il existe bel et bien de bons jeux Nintendo accessibles à tous, comme Super Mario Bros, où il est question de coopérer ensemble, de manière ludique, pour atteindre un objectif. On peut aussi opter pour les jeux narratifs comme les jeux Journey et Gris, qui permettent de créer de l’espace pour réfléchir et s’amuser ensemble, tout en écrivant sa propre histoire." Un tableau à rebrousse-poil des stéréotypes sur l'isolement que créerait le jeu vidéo, donc, même s'il faut toujours rester vigilant face aux risques d'addiction.





* Etude menée par GfK pour le SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs