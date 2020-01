Des "baby boxes" comme en Finlande, plus de congés parentaux… Adrien Taquet livre les pistes du projet "1000 jours" de l’enfant

et écouter leurs besoins et leurs difficultés. Il participait justement ce jeudi à l'Assemblée à une journée de réflexion citoyenne sur le sujet. L'occasion de faire le point avec lui, alors que des propositions doivent être remises au chef de l'Etat au printemps prochain.

1000 jours... C'est le temps qui s'écoule entre la grossesse et les 2 ans d'un enfant. Une période cruciale pour son développement, tant physique que psychique, s'accordent à dire les spécialistes de la petite enfance. Mais les parents ne sont pas en reste : ils doivent faire face à de nombreux doutes, et parfois à des inquiétudes. Pour les accompagner, le gouvernement a lancé en septembre dernier "le parcours des 1000 jours", une initiative qui s'inspire fortement du modèle finlandais, et s'appuie notamment sur les conclusions d'une commission de 18 experts, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.

LCI - En quoi consiste ce "parcours des 1000 jours" qui doit être lancé d'ici la fin de l'année ?

Adrien Taquet - Il s’articule autour de quatre priorités. La première est d’apporter des réponses claires et des informations fiables à toutes les questions que se posent les parents pendant la grossesse et les premiers mois de l’enfant. Nous voulons également améliorer le suivi et leur accompagnement durant cette période décisive. Enfin, nous souhaitons ouvrir deux chantiers majeurs à moyen terme pour repenser à la fois le système des congés parentaux et celui des modes de garde. Le parcours des 1000 premiers jours regroupera l’ensemble de ces services et repères, qui permettront de soutenir les parents sur cette période et de répondre aux besoins des enfants dès le plus jeune âge.

Pour rendre vos conclusions, vous vous appuyez notamment sur une commission de 18 experts spécialistes de la petite enfance...

Ils ont été choisis pour leur expertise scientifique sur cette période de la vie de l’enfant, décisive pour sa santé immédiate et future, pour son développement cognitif et affectif, pour la vie d’adulte qu’il mènera plus tard. Tous viennent de disciplines différentes mais partagent la conviction qu’intervenir sur ces 1000 premiers jours est indispensable pour s’attaquer aux racines des problèmes et réduire les inégalités sociales.