Des propriétaires de chiens ou de chats, qui sont les plus heureux ?

Attention, pour autant, ces résultats ne signifient pas qu'un chien rend plus heureux qu'un chat. Les auteurs de cette étude ajoutent, précision importante, que les propriétaires de chien sont plus nombreux à être mariés et à posséder un bien immobilier.





93% des propriétaires de chien considèrent leur animal comme un membre de leur famille, contre 83% pour les propriétaires de chat. Par ailleurs, toujours selon l'étude, 76% des propriétaires de chien cherchent à jouer avec leur animal, contre 65% de ceux qui ont un chat. Le centre de recherche NORC rapporte aussi que les propriétaires de chien sont 63% à chercher du réconfort auprès de leur animal de compagnie, contre seulement 51% pour ceux ayant un chat.