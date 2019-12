Des vélos-bureaux pour canaliser les élèves : l’expérience prometteuse d’un collège de l’Allier

C’est une arme pour le moins originale contre l’inattention en classe : les vélos-bureaux. De Toulouse à Châlons-sur-Saône, plusieurs établissements scolaires de France expérimentent actuellement ce dispositif pour remettre en selle la concentration des élèves. Et les tests semblent concluants à en croire l'expérience menée depuis la rentrée dernière dans un collège de l’Allier, à Lapalisse et rapportée par nos confrères de l'AFP.

Les quatre vélos-bureaux qui y ont été installés dans différentes classes au retour des vacances de la Toussaint, un pour chaque niveau de la 6e à la 3e, ressemblent à des vélos d'appartement. A ceci près qu’ils sont équipés de quatre roulettes pour plus de mobilité, et d'une tablette réglable à la place du guidon, qui permet d'écrire et de poser cahiers et stylos. Les élèves, qui s’inscrivent en début de cours s’ils veulent s’y asseoir, y prennent place tour à tour. Et ça marche selon une professeure d'anglais : selon elle, ceux qui l'utilisent "sont souvent des élèves un petit peu agités", et à chaque fois "ils sont productifs". "Ça nous fait bouger et puis c'est bien, parce qu'on est en hauteur et les autres ne nous gênent pas, on voit mieux les profs", assure de son côté un élève.