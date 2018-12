Pour une ambiance magique, surprenez vos invités en leur offrant des crackers !

Du côté de la marque OPI, ce cracker renferme l'essentiel de la manucure festive avec 4 références en format mini : l'iconique Big Apple Red, le bordeaux Got The Blues For Red et un doré pailleté (Up Front & Personal), ainsi que le 3 en 1 Start To Finish (base, top coat et fortifiant),





Prix : 20 €. Disponible en exclusivité chez Sephora.