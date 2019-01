Le divorce sans juge de plus en plus utilisé, "même quand un partenaire est clairement lésé"

LCI - Quel est le profil des couples qui choisissent le divorce par consentement mutuel ?

Elodie Mulon - Une chose est sûre : la durée du mariage joue clairement sur le choix de la procédure. Moins on est resté marié longtemps, plus on va vers le consentement mutuel. Comme le montre l'enquête, 2/3 des couples mariés depuis moins de 5 ans passent par le divorce par consentement mutuel. C'est avant tout une question générationnelle : les couples mariés depuis plus de 25 ans choisissent la procédure de divorce contentieux. Mais les jeunes, eux, sont plus enclins à trouver un accord et à se réapproprier la fin de leur mariage. Ensuite, cela n'a pas beaucoup de sens pour un couple qui a vécu peu de temps ensemble de s'embarquer dans une procédure interminable. J'ai vu, par exemple, des couples qui avaient 5 ans de vie commune et qui ont connu 6 ans de procédure avant de divorcer. C'est aberrant.





LCI - Les motifs de divorce ont-ils changé avec cette nouvelle procédure ?

Elodie Mulon - Disons que le divorce a beaucoup évolué. Maintenant, c'est le désamour qui arrive en tête des motifs de rupture. En fait, c'est un peu le reflet de la société de consommation,la génération kleenex : on ne s'aime plus, on divorce. La procédure par consentement mutuel est idéale dans ce cas-là. Bien sûr, il faut que le désamour soit vécu par les deux conjoints, sinon c'est le divorce contentieux qui va être choisi. Et là encore, la durée du mariage joue un rôle important. Au bout de 19 ans d'union, le désamour n'est pas toujours bien vécu par l'un des deux partenaires. Plus le couple est jeune, plus le constat de désamour peut être accepté.





Deuxième motif, on se sépare pour faute. On pourrait penser que les deux parties seraient plus enclines à se tourner vers un divorce contentieux, et bien c'est faux : seuls 7,5% des divorces contentieux le sont pour faute. Là encore, les choses ont évolué. Même quand un partenaire est clairement lésé par rapport à l'autre, le couple opte de plus en plus pour le consentement mutuel. Il y a une culture de la sortie constructive.