Du bisphénol A et des parabènes retrouvés dans les paires de chaussettes pour bébés

Il s'agit de la première étude de ce type menée en Europe. Une équipe de chercheurs de l'université de Grenade, en Espagne, a analysé trente-deux paires de chaussettes destinées aux bébés de 0 à 4 ans. Ils se sont aperçu que 90% d'entre elles contenaient du bisphénol A et des parabènes, des substances soupçonnées d'être des perturbatrices endocriniennes, suspectées de jouer un rôle dans l’apparition d'hyperactivité, d'obésité, de troubles génito-urinaires et de développement sexuel prématuré chez les enfants. Chez les adultes, ils pourraient être liés à l'hypothyroïdie, aux troubles de la reproduction, au diabète et aux cancers hormonaux dépendants, à l'image du cancer du sein.





Détectées dans les chaussettes, ces substances pourraient également se retrouver dans de nombreux autres vêtements. Une découverte préoccupante, en particulier pour les jeunes enfants qui ont tendance à mettre leurs pieds, et donc leurs chaussettes, dans la bouche. Un passage par la voie cutanée est aussi possible. Cette découverte a été publiée dans la revue Environnemental International et repérée par Santé Log, une publication destinée aux professionnels de santé.