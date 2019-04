Comment donner le goût du jardinage à ses enfants ?

On dit que les enfants n'ont plus de contact avec la nature : c'est vrai ! C'est même prouvé par de nombreuses études qui démontrent qu'ils sont de moins en moins dehors, accaparés par leurs écrans à qui ils consacrent quatre heures de leur temps chaque jour. Et n'allez pas croire que cela ne concerne que les petits citadins, les enfants vivant à la campagne sont également concernés - même si, bien sûr, ces derniers ont plus de chances de se retrouver dans une forêt ou au bord d'une rivière en sortant de chez eux. Alors, comment faire pour donner aux plus jeunes le goût du jardinage et les reconnecter ainsi avec la nature ?





Pour Frédéric Lisak, directeur des Editions Plume de Carotte, qui ont publié le 18 avril Les aventuriers au jardin bio (Terre Vivante), une collection destinée aux enfants de 8 à 12 ans pour les inciter à découvrir et aimer le jardin, "cela doit passer par le plaisir, et non par de grands discours sur les menaces environnementales". "Si on veut que les enfants apprennent à regarder la nature, il faut leur faire comprendre que c'est merveilleux, malicieux, joyeux. Je ne crois pas du tout à la pédagogie de la peur, qui consiste à dire à ses enfants : 'Venez, on va ramasser les déchets sinon la planète ira mal', pour moi c'est contre-productif", estime-t-il.





"Le moteur, c'est d'abord l'éveil de la curiosité. Et pour ce faire, le jardin est l'outil idéal parce qu'il répond à deux fondamentaux : d'abord, on n'a pas besoin d'attendre le week-end ou les vacances pour avoir un contact avec la nature, il suffit de sortir de chez soi. Ensuite, dans un jardin, on n'est jamais spectateur, on est nécessairement acteur. On va dire à son enfant : 'Goûte cette plante, gratte la terre pour voir ce qu'il y a dessous'. S'il y a une petite bête : 'Qu'est-ce qu'elle fait là ?'", poursuit celui qui a grandi dans des clubs nature, avant de consacrer une partie de son temps à éduquer à l'environnement de nombreux élèves lors d'activités extra-scolaires.