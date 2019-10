Élève convoquée à cause de ses tenues jugées "provocantes" : quels looks sont proscrits au collège et au lycée ?

ÉCOLE - Jean troué, tee-shirts trop courts, taille des jupes... chaque établissement scolaire a ses interdits en matière de tenue vestimentaire. Ainsi dans un collège de l'Isère, une élève de 3e fait depuis la semaine dernière l'objet d'une procédure disciplinaire en raison de tenues vestimentaires jugées "inadaptées". Quel look les enfants ont-ils le droit d'avoir ? On a posé la question au rectorat de Paris...

Le 12 septembre ainsi, deux surveillantes avaient fait remarquer à l'adolescente et à une amie que la robe et le débardeur qu'elles portaient étaient "provocants". Et le 30 septembre, après une première convocation, c'est un pull dévoilant les épaules qui avait valu des reproches à la jeune fille, dont la mère dénonce une situation "pas acceptable dans un établissement public". L'adolescente et ses parents ont été convoqués pour un second entretien qui aura lieu "prochainement", "dans l’apaisement", a indiqué le rectorat, qui parle d'un "processus éducatif" "pas mis en place pour stigmatiser ou punir".

Dans les faits - après avoir sondé plusieurs collèges à Paris et en région parisienne -, un certain nombre d'interdits reviennent tout de même en boucle : "Les pantalons déchirés et les tenues de loisirs (shorts, bermudas de plage, tongs, mini-jupes, tee-shirts "trop" courts, trop échancrés, dos dénudés...) sont à proscrire. Les teintures et coupes de cheveux excentriques ne sont pas autorisées (crânes rasés, coupes iroquoises...). Les casquettes, capuches, bonnets et autres couvre-chefs sont interdits à l'intérieur des locaux ainsi que pendant les cours et dans les activités extérieures ou sorties EPS sauf prescription de l'enseignant, prescription médicale ou en cas de fortes chaleurs...", stipulent les règlements intérieurs.

Autre bête noire, les tenues provocantes, comme évoqué plus haut dans le cas de l'Isère. Ainsi, au collège Jean Macé de Suresnes dans les Hauts-de-Seine, "aucun sous-vêtement ne doit être visible. Dans le cas contraire, ce type de tenue pourra faire l'objet d'un appel aux parents voire d'une punition", est-il écrit dans les règles de vie. Une chose est sûre, pour éviter tout litige, chaque parent est invité à lire méticuleusement, avant de le signer, le règlement intérieur remis le jour de la rentrée dans le carnet de correspondance de son enfant.