En France, à l'étranger, à la maison... voici comment vous envisagez les vacances d'été malgré l'incertitude

D’ordinaire, Sabrina réserve ses vacances quasiment un an à l’avance. Cette année, allez-savoir pourquoi elle a traîné. Et c’est peut-être bien tombé. "J’allais réserver des billets et une location pour la Grèce, quand le confinement a été décidé". Depuis les perspectives ont changé et tout parait bien flou. Où pourra-t-on aller ? Pourra-t-on d’ailleurs partir ? "On attend de voir. Nous nous rabattrons sans doute sur la France. D’autant que mon compagnon qui est indépendant a vu son activité s’écrouler. On va devoir faire attention financièrement."

Le confinement levé début mai ? Fin mai ? Courant juin ? A mesure que passent les jours, les Français ont fait une croix sur les vacances de Pâques. Ils espèrent parfois encore quelques ponts en mai. Et se projettent très fort sur les vacances d’été. Ce sera là le rattrapage, la grande sortie, l’épopée. Sauf que là non plus, rien n’est sûr. Mardi, le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a comme jeté un froid : "Il y aura un après-coronavirus. Mais pour l'instant (...) je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine", a-t-il dit sur France Info. "Je leur dis d'attendre."