Enquête : les "enfants tyrans"

C’est un trouble psychiatrique appelé TOP ou trouble oppositionnel avec provocation, communément un "enfant tyran". L’enfant prend le pouvoir dans la maison et impose sa volonté. Un cas assez fréquent dans le territoire, où les violences peuvent aller jusqu’à mettre en danger la famille. Ce phénomène concerne autant les garçons que les filles, avec un point commun, la difficulté à gérer les émotions.



