Et si on apprenait aux enfants à participer aux tâches ménagères pour réduire les inégalités dans le couple ?

L'étude révèle également que dans tous les pays, les enfants participent plus volontiers aux tâches ménagères quand ils sont plus jeunes, principalement entre 4 et 12 ans. Par ailleurs, plus les enfants grandissent, plus les activités changent naturellement ; ainsi dès 8-12 ans, on passe des tâches de rangement les plus simples au tri des déchets, à la vaisselle et à la lessive. Mais cela est de courte durée puisqu'à partir de 13 ans, le niveau de participation (en pourcentage des tâches assumées) diminue de près de 50% et de nouveau à partir de 17 ans.





Résultat, les parents doivent trouver des sources de motivation. Au Royaume-Uni, ils sont 35% à associer tâches ménagères et argent de poche. C’est la récompense la plus fréquente et qui fonctionne le mieux selon les parents britanniques. En France et en Russie, les parents s’y prennent toutefois différemment. Dans ces pays, le fait que parents et enfants fassent les tâches ménagères ensemble est considéré comme le meilleur moyen de motiver les enfants. C’est ce que confirment 41% des sondés en France et 53% en Russie.