Pas de tables à langer dans les toilettes pour hommes : des papas en colère lancent le débat avec #SquatForChange

Tout est parti d'une photo partagée en masse sur Twitter et Instagram : celle d'un papa accroupi ayant le plus grand mal à changer son enfant dans les toilettes pour hommes d'un restaurant de Floride, faute de table à langer. Une scène quotidienne pour de nombreux parents, les WC étant souvent dépourvus d'un tel équipement. Mais ce papa américain a accompagné son cliché d'une revendication : il a pointé l'absence généralisée de tables tables à langer dans les toilettes réservées aux hommes, quand celles des femmes peuvent en avoir. Dans la foulée, des dizaines d'autres papas ont rejoint le mouvement en publiant sur Twitter des images similaires avec le hashtag "Squat for Change" (s'accroupir pour changer").