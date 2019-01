Jusqu’à quel âge peut-on influencer les goûts musicaux de ses enfants ?

Élargir l'horizon musicale de vos enfants ne leur fera en outre que du bien, à en croire le Dr Hauke Egermann. "Cela se révèle très bénéfique, nous assure-t-il. De nombreuses recherches universitaires établissent en effet un lien entre l'exposition à une grande variété musicale et une meilleure adaptation à une vie sociale. Les enfants seraient ainsi plus aptes à contrôler leurs émotions via la musique, à former leur propre identité sociale à travers leurs connaissances musicales, mais aussi à développer un 'capital culturel' qui leur permettra de mieux comprendre et apprécier la culture de leur propre pays et ainsi mieux appréhender les autres cultures", ajoute-t-il.





Reste à trouver le genre musical que vos enfants seront le plus à même d'adopter. La pop serait le genre le plus apprécié par les petits Français, avec 93% de réactions positives, suivie de la dance (92%), de la variété (91%) et de la musique latino (87%). En revanche, les fans de Heavy Metal peuvent ranger leurs chaînes au placard. Près de 30% d'entre eux déclarent que leurs enfants y réagissent de manière négative.