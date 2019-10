Jeux et jouets : quelles sont les tendances plébiscitées pour Noël ?

CHER PÈRE NOEL... - Alors que le salon Kidexpo se tient cette semaine à Paris, l'Observatoire "Approuvé par les Familles" s'est intéressé aux types de jouets que les enfants voudront trouver cette année sous le sapin. Malgré un budget cadeau en légère baisse, les grands gagnants devraient être les jeux de société et les produits high-tech.

Faites-vous partie des 62% de parents qui achètent leurs cadeaux de Noël à partir de la Toussaint ? En tout cas, cette année c'est décidé, vous allez devancer le rush des courses afin de ne pas dégoter le dernier jouet inscrit sur la liste du Père Noël le 23 décembre au soir, voire le 24 au matin ! Et cela tombe bien, l'Observatoire "Approuvé par les Familles" a dévoilé, à l'occasion du salon Kidexpo qui se tient à Paris Porte de Versailles jusqu'au 27 octobre, les dernières tendances en matière de jeux et jouets*.

Des achats qu'il faudra faire en nombre : ainsi, un enfant de trois ans, catégorie d'âge la plus gâtée, trouvera sous le sapin plus de 11 cadeaux en moyenne, contre - seulement - 6 cadeaux à 13 ans. Et même si parents et enfants ne se retrouvent pas toujours sur les choix à faire, ils se rejoignent sur l'indémodable jeu de société qui semble mettre tout le monde d'accord cette année et arrive en tête des goûts familiaux.

En revanche, les divergences se font jour lorsque les enfants plébiscitent en seconde et troisième position les produits et jeux high-tech (téléphone portable, ordinateur, tablette, casque...). Une tendance qui semble beaucoup moins séduire les parents. Ces derniers ne citent cette catégorie qu'en 5ème position, préférant faire la part belle aux habits, places de concerts, CD ou encore jeux de construction. Mais, fête des enfants oblige, 67% des parents envisagent sérieusement d'en mettre dans leur hotte, la moitié d'entre eux arguant que leur bambin l'a justement inscrit sur sa liste. Ce que confirme Isabelle Cussac-Mazarguil, fondatrice du label "Approuvé par les Familles" : "Noël 2019 verra entrer pour de bon les robots sous les sapins", analyse-t-elle.