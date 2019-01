Evaluations en CP : comment aider son enfant à surmonter ces épreuves "très stressantes" ?

"Tout d'abord, il faut parler de ces évaluations le plus simplement du monde, commence-t-il. Il faut dire les choses de la façon la plus neutre et la plus sereine possible, du style : ' 'Tu vas avoir une nouvelle évaluation, c'est pour savoir comment tu te débrouilles en lecture. Tu feras ce que tu pourras, comme tu sais le faire'." Pas besoin d'en dire plus, ces mots suffisent selon le psychologue. "Et ce discours doit être le même que l'on soit face à un enfant compétiteur ou plus inhibé. Ces évaluations ne deviendront une épreuve stressante que si le parent scénarise ce moment et dramatise la situation. Plus on en dira, plus on en rajoutera, plus on mettra une forme de pression inconsciente sur son enfant", prévient-il.





"La difficulté, poursuit Jean-Luc Aubert, c'est quand le parent lui-même est angoissé par rapport à cette notion de réussite, notamment s'il n'était pas très bon élève à l'école. Le simple mot 'évaluation' va réactiver chez lui des angoisses inconscientes qu'il a connu antérieurement. Et cela a toutes les chances de rejaillir sur son enfant. J'invite ces parents-là à réfléchir à leur propre histoire et à prendre conscience que leur enfant, ce n'est pas eux".