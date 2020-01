Exposition aux écrans et troubles du langage : "Avant trois ans, l'enfant est anesthésié par les images"

Les études démontrant les risques des écrans sont de plus en plus nombreuses. A l'image de celle publié ce mardi par l'agence sanitaire Santé publique France sur les troubles du langage chez les jeunes enfants, qui seraient favorisés par leur utilisation. Et pourtant, les enfants sont de plus en plus exposés aux tablettes, smartphones et autres télévisions. Pour une raison simple : on a longtemps fait croire aux parents que leurs rejetons pouvaient y apprendre beaucoup de choses et qu'il était important de se doter du numérique de plus en plus tôt. "Foutaises", rétorque la pédiatre Sylvie Dieu Osika, co-fondatrice du CoSE (Collectif contre la surexposition des écrans) et auteure de "Les Ecrans, mode d’emploi pour une utilisation raisonnée en famille" (Editions Hatier).

"Les parents le font parce qu'ils pensent que ce n'est pas si mal, vu qu'on les a très peu informés des dangers. Je ne suis pas pour les culpabiliser. Ces comportements sont aussi liés à une pression de la société qui ne supporte plus qu'un enfant fasse du bruit ou s'agite", avance-t-elle, jugeant qu'il est un peu trop facile de pointer du doigt la faute des parents et de stigmatiser les écrans. Bien qu'utiles, il est juste important de modérer leur utilisation. Cela vaut pour les grands, mais aussi et surtout pour les petits. Interview...