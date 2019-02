Trier ses vêtements comme Marie Kondo, c'est bien, les recycler, c'est mieux : voici où les donner

Depuis le succès de son livre "La magie du rangement" (First Editions) - plus de 8 millions d’exemplaires vendus dans 40 pays -, décliné depuis le 1er janvier en émission de téléréalité sur Netflix, la Japonaise Marie Kondo rassemble de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Il faut dire que sa méthode de rangement est quelque peu singulière, avec une promesse bien alléchante : répandre de la joie en vidant ses placards.





Sur le papier, sa technique est assez simple : trier, jeter (sic !) et ranger, avec un principe à appliquer systématiquement, ne garder que les objets qui vous touchent et vous rendent heureux. Seul bémol, Marie Kondo se contente de jeter à tour de bras, sans se demander s'il ne serait pas mieux de donner une seconde vie à ces objets. "J’ai vu des particuliers jeter 200 sacs-poubelle de 45 litres en une seule fois", raconte-t-elle dans son livre. Or, il existe de nombreuses associations, mais également de plus en plus d'applications, qui récupèrent livres, vêtements, jouets, ou encore appareils ménagers. Petit florilège...