Faire-part de naissance original : inspirez-vous des tendances du moment

Du côté du contenu, on profite en général de l’envoi d’un faire-part pour annoncer le prénom de son enfant, sa taille et son poids. Avec si l'on veut, une petite phrase en bonus pour rassurer les proches, du style : "l’accouchement s’est bien passé et nous sommes les parents les plus heureux du monde !". "Toutefois, inutile d'en faire trop, on ne vous demande pas d'écrire un roman, ironise Sandrine Rambaud. L'écran d'ordinateur peut laisser une impression de vide et donner envie d'écrire un texte plus long. Concentrez-vous plutôt sur les infos essentielles (prénom, date de naissance, poids, taille)".





Le choix de la photo du nouveau-né est également essentiel : "Eviter celle prise en salle d’accouchement ou dans une couveuse, car même si tous les jeunes parents trouvent toujours leur bébé merveilleux, ce n’est pas toujours le cas lorsqu'il vient de naître, conseille la jeune femme. Vous pouvez par exemple choisir un photographe pour réaliser une séance photo en famille, c'est très tendance en ce moment". "Attention aussi aux couleurs trop saturées car la peau du bébé peut alors virer au rouge, prévient, de son côté, Karin Bégué. "L'idéal est de choisir des photos ni trop sombres, ni surexposées, avec un fond le plus neutre possible pour mettre en valeur le bébé".





Vous y êtes presque ! Le texte est rédigé, les photos sont choisies, il faut maintenant trouver le format idéal, et les idées ne manquent pas en matière d'originalité. En voici quelques unes...