Fautes d'orthographe : les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux n'en font pas plus que les autres

Fautes grammaticales, de liaison, de syntaxe, tics de langage, expressions inappropriées, jargon adolescent...: alors que les réseaux sociaux révèlent des manières d'écrire parfois très aléatoires, le projet Voltaire a mené l'enquête auprès des jeunes. La langue française y est-elle à ce point malmenée ?

Pour répondre à cette question, ce site de remise à niveau en orthographe a évalué 5.000 collégiens, lycéens et étudiants, ayant recours à son programme d'entraînement en ligne. Entre avril et novembre, ils ont été interrogés sur leur maîtrise de 84 règles grammaticales et lexicales, et surprise, ceux qui publient en ligne régulièrement sont loin d'être les plus nuls en accords de participe passé, rapporte Le Parisien ce mercredi.