Fête des mères : la drôle d’idée de cadeau d’une appli de rencontre

Toutefois, les enfants sont-ils les plus légitimes pour se mêler de la vie amoureuse de leurs parents ? On est en droit de se poser la question. Et bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, il semblerait que la réponse soit oui, si l'on en croit une étude qui vient d'être menée par Research Now pour le service de rencontre DisonsDemain. Ils seraient même en train de devenir les nouveaux coachs amoureux de leurs parents célibataires puisque pour 10% des 50 ans et plus actuellement inscrits sur un site de rencontres, le déclencheur a bel et bien été leur(s) enfant(s).





Toujours selon cette étude, 92% des parents considèrent que leurs enfants sont de bon conseil. 29% d'entre eux ont même révélé que leur enfant serait la seule personne de leur entourage en qui ils auraient le plus confiance dans la recommandation d'un site de rencontres. Et ce n'est pas très étonnant puisque les enfants, qui ont entre 25 et 34 ans, sont 57% à avoir déjà utilisé ces mêmes sites, ils connaissent donc parfaitement les codes des rencontres en ligne. En étant prescripteurs, les enfants aident donc leurs parents à faire sauter les dernières barrières que ces derniers se posent encore bien souvent sur cette nouvelle façon de trouver l'âme sœur.