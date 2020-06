Fête des mères : non, son origine ne remonte pas au régime de Vichy

Le maréchal Pétain n'y est presque pour rien ! A l'inverse de ce que beaucoup de personnes pensent, le régime de Vichy n'est pas à l'origine de la fête des mères, que nous allons fêter ce dimanche 7 juin. Les premiers cultes en direction des mamans remontaient en effet à l'Antiquité. Ainsi, durant la Grèce antique, au printemps, on honorait Rhéa, une Titan version féminine, fille de Gaïa (la Terre), d'Ouranos (le Ciel) et mère de Zeus et Poséidon. Une tradition qui se poursuit à l'époque romaine, où Rhéa devient Cybèle. Le 1er mars, on célébrait aussi les "matronalia", épouses et mères modèles de l'empire romain : ces messieurs leur devaient argent et cadeaux.

La tradition s'installera bien plus tard en France, au début des années 1900, grâce à l'initiative de Prosper Roche, le fondateur de l'Union fraternelle des Pères de Famille, qui crée un prix du "Haut mérite maternel" à Artas, un petit village de l'Isère. La fête des mères obtiendra ensuite, par un décret du gouvernement, une reconnaissance officielle en 1926 sous le nom de "Journée des mères de Familles nombreuses". Outre-Atlantique, c'est en 1914 que le président américain Woodrow Wilson inscrit le "Mother's day" dans le calendrier.