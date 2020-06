Plus les pères s'investissent dans la famille et plus ils seront "fêtés"

La fête des pères ? Quelle fête des pères ? Marc, 67 ans, peine à se souvenir. Je me rappelle des colliers de nouilles peints, de dessous de plats , des boucles d’oreilles en papier crépon que ma femme recevait pour la fête des mères, accompagné d’un petit mot légèrement sirupeux "à ma maman que j’adore" . Mais moi ? Comment étais-je 'reconnu' . Peut-être a-t-il écopé, une année, d’un pot à crayon réalisé dans un pot de yaourt; voire d’une cravate choisie par sa femme. Plus sûrement, un bon repas et un gâteau maison. Mais tout de même… "A croire que les papas sont moins source d’imagination que les mamans…", glisse-t-il, avec un brin de nostalgie. Sa femme Anne, d'ailleurs, confirme : "On était en effet sur un petit cadeau utile à toute la famille à l'arrivée de l'été, une pince à barbecue des BD pour toute la famille, une chemisette pour l'été... C'était surtout l'occasion de déguster un bon dessert familial!"

Chez Romain et Laura, ce genre de problème est en partie résolu : les parents se chargent des cadeaux. Une fête d’autant plus célébrée, que c’est la première fois : "Mon mari m'a fait un gros cadeau pour la fête des mères et il aura son gros cadeau pour la fête des pères", raconte Laura. "Et à côté de cela, on prend des petites babioles "meilleure maman, papa le plus fort" de la "part" notre fille de 8 mois, car c'est notre première fête."

"Les enfants nous font ce qu'ils veulent, dessins, pâte à sel, etc... Pas besoin d'acheter quelque chose, juste leur amour nous suffit !", déclare pour sa part Mélanie, épinglant le côté "tellement commercial des fêtes des pères et mères, tout comme la Saint Valentin..."

Adrien, lui, est séparé depuis 5 ans, et a son fils en garde partagée. Au début, il s'accrochait à ce petit souvenir marquant, que son fils avait fait à l'école, dessin encadré ou empreinte de main en pâte à sel. Mais depuis quelques années, l'école a arrêté les cadeaux aux parents, et les petites attentions pour ce jour particulier sont devenues plus aléatoires. Papa poule, il espère encore, chaque année.

Patricia, qui a perdu son père dépose, ce jour-là, une fleur au cimetière : "Mon papa a eu la maladie de Parkinson pendant 22 ans, et en 2017, une pneumonie l’a emporté…" Claude non plus, "n’a plus de papa", mais pas question de céder au chagrin, le jour de la fête des pères, "je me fait un cadeau à moi-même en pensant très fort à lui."