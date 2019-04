Qui sont les "Tanguy" de 2019 ?

Selon une étude de l'Insee publiée en 2018, 46% des jeunes de 18 à 29 ans habitent chez leurs parents en France, soit une augmentation de 1,4 point depuis 2001. Entre 18 et 24 ans, deux jeunes sur trois (65%) sont dans ce cas, et ils sont encore un sur cinq (20%) entre 25 et 29 ans. Plus de "Tanguy" en 2019 ? Le sociologue Claude Martin l'explique par le maintien obligé des jeunes chez les parents : "Depuis la crise financière de 2008-2010, l’écart de ressources et de revenus entre les générations a considérablement augmenté, les jeunes étant désormais bien davantage confrontés à la pauvreté que les retraités. La situation est telle que les parents qui en ont la possibilité semblent obligés d’investir de plus en plus de ressources pour leurs enfants qui font face à des difficultés économiques et sociales croissantes lors de leur transition vers l’âge adulte". Une tendance qualifiée par le sociologue d’"intensive parenting" (soit "une parentalité plus intensive").





Ainsi, l'idée dominante veut que les familles protègent les enfants, même si la quasi-totalité des parents n’ont évidemment pas les mêmes ressources pour le faire : "Les familles sont supposées 'avoir le choix' de soutenir plus ou moins la nouvelle génération, mais en fait, elles sont surtout sommées de faire face aux risques en jeu, avec pour conséquence d’accroître les inégalités entre les ménages et les jeunes", note Claude Martin.