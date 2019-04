Combien ça coûte d'inscrire son enfant dans le privé ?

La "lutte des classes" se joue effectivement dès l'entrée à l'école. Selon une étude publiée en 2016 par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), qui dépend du ministère de l'Education, "les élèves scolarisés dans les collèges privés en France sont issus d'un milieu social plus favorisé que ceux du public en moyenne et cet écart s'est creusé au cours des dix dernières années".





Cette étude portant sur des chiffres de 2015 classait les collégiens français en quatre groupes selon leur origine sociale : très favorisée (22,7 % des enfants), favorisée (12,5 %), moyenne (26,9 %) et défavorisée (37,8 %). Et selon elle, 20% des collégiens du privé sont issus de milieux défavorisés, contre un quart en 2003. Du côté de la catégorie "très favorisée", ils représentent 37% des effectifs du privé, contre 30% en 2003. Les collèges publics comptent, eux, 43% d'enfants défavorisés et 19% de très favorisés, une moyenne nationale qui cache de grandes disparités selon les territoires. Dans l'ouest de la France (Nantes, Rennes), les populations dans le privé et le public présentent peu de différences. La ségrégation scolaire est en revanche très forte dans de grands centres urbains, notamment Paris et Lyon.





Autre enseignement intéressant : c’est à partir du collège, où le brassage social s’intensifie, qu’un parent sur 5 opte pour le privé. Un choix qui s'accentue année après année : résultat, à la rentrée 2018, l’enseignement catholique sous contrat, qui représente 97 % des élèves du privé (les 3 % restant étant des établissements hors contrat qui sont libres du contenu de leur enseignement) scolarisait 2.099.476 élèves - contre plus de 12.400.000 dans le public -, enregistrant une progression de 1 250 élèves.