Quand l'infidélité brise un couple, jusqu'à quel point doit-il dire la vérité à son enfant ?

Les téléspectateurs de la série Infidèle ont pu assister ce lundi soir au dénouement dramatique de l’histoire d’amour entre Emma (Claire Keim) et Matteo (Jonathan Zaccaï). Au centre des enjeux, leur fils unique, dont la mère réclame la garde exclusive. Dans l'épisode 6 (attention spoiler si vous n'avez pas vu la série et voulez la regarder en replay), cet enfant, après que son père lui a annoncé avoir rencontré une autre femme, tente de consoler sa mère, anxieuse de ne pas voir son conjoint rentrer à la maison. Sous le coup de l'émotion, cette dernière lui lance : "Ces derniers temps, j'ai appris à ne pas croire tout ce que ton père dit (...) quand on se marie, on prend un engagement. Non seulement ton père m'a trahi, mais en plus il m'a menti". La détresse perceptible chez la mère va développer chez l'enfant une rage envers son père, qu'il va accuser de tous les maux. Au-delà de la question de l'infidélité et du mensonge qu'il génère, la série aborde la place d’un enfant au cœur de la discorde d’un couple confronté à une infidélité, qui sont aussi et surtout ses parents.





Une situation plus fréquente qu'on le pense. Lorsque les parents se quittent en mauvais terme, il arrive que l’enfant soit victime d'un travail de sape de la part de l'un d'eux, qui rejette sur l'autre (infidèle parfois, qui plus est) la responsabilité dans l'échec du couple. Mais est-ce que les enfants doivent être aux premières loges, comme on le voit dans cet épisode ? Selon Jean-Luc Aubert, pédopsychiatre, quand un couple bat de l'aile, confronté à une infidélité, "il faut impérativement dissocier la fonction de parent de la fonction du conjoint pour le bien-être de l'enfant, qui n’est pas concerné par les dissensions dans un couple. Pour l’enfant, le père reste son père, la mère reste son mère, et il n’a pas à subir le moindre discours de 'vérité subjective'." Mais comme on le sait, l'amour a ses raisons que la raison ignore.