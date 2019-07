Fini le casse-tête des valises : ces applis vous feront voyager léger avec vos enfants

Voilà justement "une histoire de famille qui voulait aider d’autres familles". Sarah et Ben, les jeunes parents de Romy ont eu le déclic après la naissance de leur fille : "Nous avons été amenés à pas mal voyager pour rendre visite à notre famille éparpillée dans le monde et nous nous sommes vite rendu compte à quel point l’organisation des valises pour un bébé est un véritable casse-tête ! En effet, les affaires de notre fille prenaient plus de place que les nôtres ! Il fallait donc trouver une solution", disent-ils. Résultat, Gipsy Baby est lancé en janvier. Leur concept : au lieu de transporter tous les produits de puériculture de votre bébé qui prennent tant de place et de poids dans les bagages, ils vous les livrent directement sur votre lieu de vacances ( hôtel, Airbnb, résidence secondaire…), et ce dans le monde entier.





Vous avez le choix entre six Holiday Bag, composés des essentiels pour un enfant de 0 à 5 ans, pour dormir, pour le bain, pour manger et pour s'amuser, soit 34 produits de 14 marques "Made in France". Par exemple, pour une semaine avec un bébé de 0 à 3 mois, l'Holiday Bag "Essentiel" se compose de "2 paquets de 22 couches, de 7 jours de repas bio adaptés à l'âge et aux goûts de votre enfant, d'une trousse de toilette Uriage et de 2 paquets de lingettes, le tout pour 115€. La livraison est gratuite en France, mais facturée 20 € pour les autres pays de l'Union européenne et sur devis pour le reste du monde.