Forte chaleur et enceinte : ces applis permettent de passer vos rendez-vous médicaux sans sortir de chez vous

La santé "livrée à domicile" a le vent en poupe. Notamment quand on attend un bébé. Il faut dire que par ces fortes chaleurs, même si les femmes enceintes bénéficient - plus que jamais - de places réservées dans les lieux publics, d'un passage prioritaire à la caisse des supermarchés et de petites attentions bienveillantes, les privilèges fondent comme neige au soleil lorsqu'il s'agit de patienter longuement dans les salles d'attentes des cabinets médicaux.





Et pourtant on sait que ces dernières sont soumises à des prises de sang mensuelles et à de nombreux rendez-vous de santé. Mais heureusement, il existe désormais des applications qui permettent de faire tous ces examens sans sortir de chez soi ! Elles sont toutes disponibles sur Apple Store et Google Play. Petit passage en revue.