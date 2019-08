Fournitures écolos, couleurs pastel, cartables allégés... les tendances pour la rentrée des classes

Pour la rentrée, "la tendance est aussi à la couleur. De l'agenda jusqu'au cartable en passant par le classement (une catégorie généralement plus classique), ou encore les stylos, les couleurs pastel sont très en vogue, détaille-t-il. Par ailleurs, beaucoup d'efforts ont été faits par les fabricants pour développer plus de fonctionnalité et d'ergonomie (avec notamment des stylos ou compas adaptés aux gauchers) répondant ainsi aux besoins exprimés par les familles".





Côté budget, il reste globalement stable pour les fournitures scolaires plafonnant à 74€/an et par enfant. Un chiffre qui croît avec la progression en classes pour atteindre 124€ par enfant en 3ème. Enfin, en terme de choix, les parents vont une nouvelle fois privilégier la durabilité en tablant sur les marques nationales au détriment des marques distributeurs (+4 points, soit 69% du marché). "Les parents misent plus sur la valeur d'usage préférant par exemple payer un stylo un peu plus cher mais qui en fin de compte sera 80% plus économique, car il va durer plus longtemps", souligne Christophe Le Boulicaut.