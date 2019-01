Friandises à base de chanvre, parfum pour chiens et chats... Les innovations insolites du marché des animaux

• Véronique Laure et Béatrice de Courson lancent, elles, une gamme de colliers pour chien, plutôt haut de gamme mais avec une dimension éthique, sous les marques Ahorasi et Pepalinda. "Toutes les pièces sont en effet réalisées à la main par des femmes au Mexique suivant des techniques ancestrales. Chaque collier et bandana réversible en cuir et tissage/broderie est un arc-en-ciel de couleurs et de symboles à l'infini", raconte Véronique Laure, qui les vends entre 15 et 70 euros.