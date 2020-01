Garçon-fille, c'est qui le chef ? Dès 4 ans, les enfants ont leur opinion (et leurs préjugés)

C'est certainement l'inégalité la plus inconsciemment reproduite : celle entre les filles et les garçons. Et indirectement, ce sont les parents qui donnent leurs premières leçons sur le genre à leurs enfants : par le choix de leurs vêtements, par les livres qu'ils leur lisent, et même par la façon dont ils leur parlent - par exemple, le ton de la voix sera plus doux et calme pour une fille et un peu plus ferme avec les garçons.

Résultat, selon une étude menée par le CNRS, en collaboration avec les universités d'Oslo (Norvège), de Lausanne et de Neuchâtel (Suisse), et publiée le 7 janvier dans la revue Sex Roles, dès l'âge de quatre ans, les enfants envisagent plus le pouvoir au masculin qu'au féminin. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené trois expériences distinctes auprès d'enfants âgés de 3 à 6 ans, originaires de différents pays (France, Liban et Norvège).