Garde alternée : "Les pères le demandent plus et les jugent y sont plus favorables"

Les modes de garde évoluent avec la société. La résidence alternée est ainsi de plus en plus choisie en cas de séparation. C'est ce que révèle la dernière enquête de l'Insee : 400.000 enfants de moins de 18 ans se partagent aujourd'hui entre le domicile de leur père et de leur mère - soit 2,7% des mineurs vivant en France. Leur proportion a doublé entre 2010 et 2016 !





"Cela correspond à une évolution de la société", analyse Me Yannick Luce, avocate au barreau de Paris. "Les parents sont mieux informés dont il y a plus de demandes de part et d'autre". Pour Me Guillaume Pialoux, avocat au barreau des Hautes-Alpes, ce sont surtout les pères qui "prennent de plus en plus leurs responsabilités" et "recherchent de plus en plus la garde alternée".