"Gender reveal parties" : les Américains prêts à tout (et même au pire) pour annoncer le sexe de leur futur bébé

Deux récents drames illustrent cette folie naissante. En octobre dernier dans l'Iowa, l'invitée de l'une de ces fêtes a été tuée par le débris d'une bombe artisanale contenant la poudre colorée qui devait révéler aux convives le genre du futur bébé pour qui elle était organisée. Un mois plus tôt, un avion s'était crashé dans un champ du Texas après avoir largué à basse altitude plus d'une tonne d'eau colorée en rose dans le même but. Cet accident n'a heureusement pas fait de mort cette fois-ci, mais des drames de la sorte sont régulièrement rapportés par les médias américains.

Fille ou garçon ? En France, nombreux sont les parents qui veulent garder la surprise du sexe de leur bébé ou qui le cachent à leurs proches jusqu'à l'accouchement. Une attitude aux antipodes de celle des Américains, pour qui la "gender reveal party " est presque devenue un passage incontournable pour annoncer le sexe d'un enfant à naître. Mais si au départ, le concept consistait seulement à dévoiler un gâteau de couleur rose (pour une fille) ou bleue (pour un garçon), il a viré à l'obsession et à une surenchère d'excès sous l'effet des réseaux sociaux et de leur recherche du spectaculaire.

Ce qui était surtout au début "un petit rassemblement intime" est devenu un show à l'américaine, avec "explosions, feux d'artifice et sauteurs en parachute", partagé à gogo sur Instagram ou YouTube, décrit auprès de l'AFP Carly Gieseler, chercheuse de l'université de New York, qui s'est penchée sur cette tendance. Balles de baseball ou de golf laissant échapper une poudre bleue ou rose quand on les frappe, cibles de tir, ballons, guirlandes, pâtisseries... "Le marché est immense", relève-t-elle, soulignant par ailleurs que ce rituel renforce les stéréotypes de genre en "imposant à un bébé qui n'a pas encore vu le jour l'idée selon laquelle il est soit un garçon, soit une fille, et tous les postulats qui vont avec".

Même celle qui a lancé le phénomène, en publiant en 2008 un article de blog lorsqu'elle était enceinte de sa première fille, a aujourd'hui l'impression d'avoir créé un monstre. "Je suis très partagée quant à ma contribution fortuite à la culture. C'est devenu complètement fou par la suite", a écrit en juillet dernier Jenny Karvunidis sur les réseaux sociaux, évoquant "tirs de pistolet" et "feux de forêt", comme celui provoqué en 2017 dans l'Arizona par un futur papa imprudent et maladroit (voir la photo en tête de cet article).