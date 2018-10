Nos enfants sont-ils surprotégés ?

Contrairement aux années 1960, il paraît aujourd'hui inimaginable à beaucoup de parents de laisser leurs enfants aller sans accompagnement à l'école. En primaire, seuls 11% des enfants sont autorisés à le faire. Ils doivent pourtant apprendre à vivre de manière autonome, et les parents apprendre à leur faire confiance. De récentes études ont d'ailleurs montré qu'un enfant qui prend des risques, même s'ils sont mesurés, aura plus confiance en lui et sera plus apte à affronter la vie à l'âge adulte.