Peut-on apprendre une langue étrangère en regardant des séries ?

MY TAYLOR IS RICH - "Grey's Anatomy", "La Casa de Papel", "Stranger Things"... Votre ado est accro aux séries ? Il pourrait bien améliorer son anglais ou tout autre langue étrangère en regardant son film préféré...

Et si les séries télés constituaient un excellent outil pour apprendre les langues étrangères ? Nous avons posé la question à Jean-Luc Breton, professeur d'anglais dans un lycée parisien et secrétaire général de l'Association des professeurs de langues vivantes (APLV). Certes, selon lui, "il ne peut s'agir d'un apprentissage en soi", et il ne faut "absolument pas" espérer devenir bilingue par ce biais : "La difficulté quand on regarde une série, c'est qu'on ne fait travailler que les compétences de réception. On ne parle pas, on n'essaie pas d'exprimer une pensée". En outre, note-t-il, "les séries télé ne sont pas dans la langue qu'ont apprend à l'école, ce sont des tournures plus familières, notamment dans les séries américaines où on trouve parfois un langage argotique".

Mais regarder des séries, reconnaît le professeur, peut être un bon vecteur de "motivation" : "Si les jeunes sont intéressés par ce qu'ils regardent, ils vont forcément mieux s'imprégner de la version originale. Une méthode comme une autre pour acquérir quelques bases", nous dit-il. D'autant que les séries et leur ancrage dans la société offrent aux jeunes un "effet miroir", "ce qui fait qu'ils peuvent reproduire certains dialogues dans leur vie à eux. Et cette culture là, il n'y a que le visuel qui peut la véhiculer et non les textes".