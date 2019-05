Harcèlement scolaire : de lourdes conséquences à l'âge adulte... et pas que pour les victimes

D'où l'importance d'un climat scolaire et d'une école positive et bienveillante. L'école, les enseignants et la famille peuvent être des facteurs de prévention, selon la psychologue, et contribuer à diminuer les comportements violents, ou s'ils se produisent, à empêcher certains de les encourager : "Pour cela, il faut d'abord veiller au bien-être des enfants, que chacun s'y sente bien, l'école est là pour ça; cela nécessite d'identifier les forces plutôt que les faiblesses ou encore d'essayer de développer les passions; ensuite, la direction de l'école doit être pleinement engagée, et cela doit se faire avec une approche bienveillante, en collaboration avec les élèves... mais aussi les parents. On ne doit pas juste les informer de telle ou telle situation, il s'agit aussi de les consulter et de connaître leur opinion, créer un lien de confiance et un canal de discussion", insiste Claire Beaumont.





Parmi les autres valeurs à prôner selon elle, il faut également valoriser les apprentissages sociaux à l'école. "On demande aux enfants de prendre des responsabilités mais on ne les laisse décider de rien", nous dit la thérapeute. "Il est également nécessaire que les directives face à certains comportements soient comprises et acceptées par tous. Que peut-on faire de mieux que la punition ou la sanction ?" interroge-t-elle. "N'y a-t-il pas d'autres alternatives... On sait ainsi aujourd'hui que ce n'est pas efficace chez certains élèves qui vont se rebeller davantage, et en plus cela ne leur dit pas quel comportement on veut qu'ils adoptent. Par exemple, face à un élève qui agit mal car il veut rehausser son image auprès des autres, il faut pouvoir lui montrer qu'il peut faire autrement sans nuire à personne".





Pour autant, il ne s'agit pas de décliner à l'envi une liste d'outils. "On veut parfois trop former les enseignants comme des techniciens, or c'est de l'humain avant tout. Toutefois, si l'école veut réussir sa mission de socialisation, il faut mettre en place des critères clairs", souligne Claire Beaumont. Une chose est sûre, en tout cas, et les chiffres sont là pour le souligner, en France le harcèlement toucherait 12% des élèves de primaire, 10% des collégiens et 3,4% des lycéens. "Il est donc tant d'agir, surtout qu'il n'y a pas de profil type, souligne la psychologue. "Bien sûr, un enfant qui n'a pas une bonne estime de lui-même, qui n'a pas d'amis, pas de soutien, est une meilleure cible, mais cela peut arriver à tout le monde. Sauf que si l'on sait comment réagir, si on nous l'a appris, on va pouvoir répondre à ces agressions et non les subir, et çà c'est essentiel".