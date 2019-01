Homophobie et transphobie à l'école " : "On ne peut pas les combattre à simple coup de communication"

LCI - Selon vous, quelles mesures faudrait-il prendre ?

Arnaud Alessandrin - Cette campagne est une bonne chose, mais sensibiliser n'est pas former. On se retrouve avec des acteurs qui n'ont pas de formation inscrite sur ces questions-là dans les plans académiques. Ou alors des formations lacunaires. Par exemple, on va beaucoup insister sur les questions d'égalité filles-garçons, mais beaucoup moins sur les questions d'homophobie. Nous sommes aussi face à des programmes scolaires qui ne sont absolument pas progressistes sur les questions LGBT. Je peux vous renvoyer vers le chapitre "devenir homme ou femme" en SVT des filières L ou S, qui définit encore les trans-identités comme des personnes ayant une pathologie. Ou bien les enfants intersexes comme des anormalités.





LCI - Ne faut-il pas aussi une meilleure prise en charge des ces élèves ?

Arnaud Alessandrin - Vous avez raison, les mesures scolaires ne suffisent pas. Par exemple, on sait que la santé scolaire des jeunes LGBT, en l'occurrence des personnes trans', n'est absolument pas prise en considération. Ainsi, on a des taux de déscolarisation très forts dûs notamment à des services scolaires inadaptés. On peut penser aux toilettes, ou à la cantine. Les enquêtes du président de l'Observatoire européen des violences à l'école, Eric de Barbieu, montrent par exemple que les toilettes participent d'une certaine oppression viriliste à l'école. Comment aller aux toilettes lorsqu'on se sent garçon et qu'on a un corps dit de fille, sans avoir peur de subir du harcèlement, de l'oppression, du voyeurisme ou des attouchements ?





Cela pose aussi des vrais questions sur la santé globale des personnes trans'. Pour l'instant, on n'a que des chiffres étrangers. Les données en France sont en train d'être travaillées mais on peut poser une question toute bête : comment font les mineurs trans' pour accéder aux hormones, alors que la France est très réticente à en délivrer ? La Suisse ou l'Espagne sont très progressistes sur ces questions et donnent des bloquants hormonaux aux mineurs trans' afin de les laisser choisir leur genre lorsqu'ils décideront d'en choisir ou pas.





LCI - Cette campagne de sensibilisation est-elle suffisante ?

Arnaud Alessandrin - Je suis à la fois très content de cette campagne, mais je me demande aussi quel effet elle pourra avoir. On ne peut pas combattre l'homophobie et la transphobie à simple coup de communication, avec une affiche ou un tweet. Il y a également le problème du sous-financement des associations LGBT. Résultat, lorsque un jeune gay ou une jeune lesbienne se trouvent isolés en dehors des grandes villes, au-delà d'internet, il n'y a pas de lieux physiques pour se rencontrer et échanger.





Par ailleurs, depuis les débats sur la PMA, l'augmentation des actes LGBTI-phobes est réelle. On a ce paradoxe : un gouvernement qui va demander aux établissements scolaires de mettre des affiches dans les halls d'entrée et, en même temps, ce même gouvernement qui arle de PMA sans voter la loi, ce qui fait considérablement augmenter les chiffres des LGBT-phobies, notamment chez les plus jeunes.