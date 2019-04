"Le prince de Motordu", "La piscine magique", "Caca boudin"... Quels livres font hurler de rire les enfants ?

Tous ces souvenirs dorés ou ces conseils de jeunes parents prouvent que l'humour en livre marche bien sur les enfants, et ce bien avant le fameux "de 7 à 77 ans". Et les psys, eux, ont-ils des livres drôles à recommander ? Moins d'enthousiasme de leur côté : ils sont même pour le moins sceptiques quand on leur parle d'initiation drolatique pour nos chères têtes blondes.





Le pédopsychiatre Nicolas Georgieff, sollicité par LCI, ne croit ainsi pas du tout à une éducation ou à une pédagogie de l'humour : "Par pitié, pas d'humour 'pour les enfants' ! L'idée de parents craignant de ne pas en avoir assez et cherchant des supports pédagogiques humoristiques pour leurs enfants est déjà en soi un scénario humoristique. En fait, il n'existe pas de livre éducatif pour cela malgré les nombreux livres soi disant humoristiques pour petits voire tout petits, qui ne sont pas drôles généralement, seulement transgressifs et un peu grossiers en général. L'humour s'apprend par et avec l'humour exercé en tant que tel, et bien sûr en famille." Même son de cloche pour la psychologue Geneviève Djénati, "je crois qu'il n'existe pas de livre pour apprendre l'humour aux enfants, sinon "calibré pour" et c'est à côté. C'est un sujet complexe, l'humour, qui est avant tout en lien avec le style et l'ambiance familiale."