Noël : offrez à vos enfants des cadeaux "feel good" pour les aider à rester zen !

S'il y a bien un objet qui est beaucoup plus qu'un jouet pour les enfants, c'est le doudou. Catalyseur d'émotions, il sait calmer les petits bobos. C'est pourquoi la marque 100% Made in France Juste Inséparables vient de lancer trois doudous géants aux supers pouvoirs : l'ours rose, l'ours bleu, et le pingouin noir et blanc. 1m20 de réconfort pour accompagner votre enfant quand il grandit. Le petit plus : éco-responsables, leur housse extérieure est 100% en matières naturelles.





Doudous géants Juste Inséparables. Disponible sur le site. Prix : 180 €.