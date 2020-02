Ile-de-France : bientôt un "permis d’adopter" pour avoir un chien ou un chat

"Un signal fort" pour Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Bardot. "Avec des fonds mis à disposition, la question animale n'est plus anecdotique et voir qu'une région s'en empare, c'est positif", estime-t-il. Mais il reste "prudent" sur un tel "permis d'adopter" : "Il ne faut pas que ce soit une contrainte qui amène des personnes qui ont des animaux à les abandonner".

Dans une région, l'Ile-de-France, où près d'un tiers des foyers possède un chat ou un chien mais où les abandons et les cas de maltraitance sont très nombreux, Valérie Pécresse veut inciter à faire davantage pour les animaux de compagnie. Pour ce faire, la présidente souhaite mettre en place un "permis d'adopter". "L'idée est de donner un permis sans frais et sans condition à tout le monde", lequel serait retiré "si la personne est maltraitante".

Une initiative similaire fonctionne depuis un an dans la région belge de Wallonie. Chez nos voisins belges, ce précieux sésame garantit que le futur maître est conscient de ses responsabilités, et s'engage à respecter le bonheur de son compagnon à quatre pattes (ou à plumes), et son bien-être. Sont donc proscrits la maltraitance, la négligence (comme le fait de ne pas prendre soin de votre animal quand il fait chaud), l'entrave, ou encore l'abandon. Résultat, les refuges peuvent tout à fait refuser une adoption si la personne adoptante n’est pas jugée assez responsable, et ce permis peut être retiré en cas de maltraitance avérée.

La Belgique est d'ailleurs reconnue comme étant extrêmement avancée en matière de droits des animaux. Par exemple, dans le cas d’acte de maltraitance ou de cruauté, les sanctions sont beaucoup plus lourde qu’en France, puisque la personne risque jusqu’à 15 ans de prison et 10 millions d’euros d’amende, contre 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende dans l'Hexagone.

Quelques années plus tôt, en 2016, c'est la ville de Berlin, en Allemagne, qui avait ouvert le bal en adoptant un projet de loi instaurant le permis obligatoire avant l’achat d’un chien. Une mesure visant à dissuader les acquisitions "coup de cœur" qui aboutissent à des abandons ou des demandes d'euthanasie pour "troubles agressifs". Il comprend des épreuves théoriques et pratiques, dont un test d’obéissance. Mais chez nos voisins allemands, ce certificat fait grincer des dents, puisqu'il a un coût : 100 euros, accompagné d'une taxe annuelle de 40 euros. Autre difficulté, soulignait à l'époque le Berlin Online, avec 100.000 canidés dans la capitale allemande, le manque de personnel rend difficiles les contrôles.