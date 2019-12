Ils retrouvent leurs bagues de mariage ensevelies sous 30 tonnes d’ordures

Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, ont-ils dû se dire en s’apercevant de leur mégarde. Un couple d’Australiens s’est fait de belles sueurs froides ce week-end : alors qu’il faisait des travaux de rénovation dans sa maison de Stonnington, dans la banlieue de Melbourne, il a par inadvertance jeté à la poubelle une boîte contenant ses anneaux de fiançailles et une bague de mariage en diamants "impressionnante", comme l'a qualifiée un porte-parole du conseil municipal de la ville en rapportant cette histoire aux médias (le coupe a lui choisi de rester anonyme).

Le personnel de la déchetterie ne les a pas laissés faire : "Nos employés sont formés pour travailler dans un environnement difficile et risqué, et nous ne permettons pas aux gens de ramasser des choses au milieu des tonnes de matériaux souvent dangereux, avec des machines imposantes tout autour", a expliqué le porte-parole de la ville. Après avoir localisé le camion contenant les ordures du quartier du couple, les salariés du centre de collecte ont donc cherché eux-mêmes la fameuse boîte... et l'ont finalement retrouvée, dans le sac rose dans lequel elle avait été laissée, parmi les 30 tonnes de déchets en tout genre déversées.