Les "Tanguy" toujours plus nombreux en France selon une étude

GÉNÉRATION SLOW - Selon une étude Open Partners dévoilée vendredi par Le Parisien, les jeunes vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents.

Le phénomène des "Tanguy", en référence à la comédie éponyme de Etienne Chatiliez, n’en finit pas de se propager, avec de plus en plus d’intensité dans la durée… Selon une étude* commandée par Open Partners et dévoilée ce vendredi par Le Parisien, 60% des étudiants et 25% des actifs de moins de trente ans vivent toujours au domicile de leurs parents. Il y a trois ans, une autre étude publiée par OVE révélait que les étudiants étaient un tiers à ne pas avoir pris leur indépendance. La proportion a donc doublé depuis si l'on compare ces deux enquêtes.

Une conclusion qui rejoint une étude de l'Insee publiée en 2018, selon laquelle 46% des jeunes de 18 à 29 ans habitent chez leurs parents en France, soit une augmentation de 1,4 point depuis 2001. Entre 18 et 24 ans, deux jeunes sur trois (65%) sont dans ce cas, et ils sont encore un sur cinq (20%) entre 25 et 29 ans.

Comment expliquer ce phénomène ? Selon le sociologue Claude Martin, contacté par LCI, il est principalement lié à l’allongement de la jeunesse, amorcé dans les années 1990 et qui s’est considérablement renforcé depuis : "Ce qui marquait le passage à l’âge adulte pour les générations du baby-boom, à savoir l’accès au premier emploi, à la sexualité et à la vie de couple, à un logement indépendant, se fait aujourd'hui beaucoup plus tard." En d'autres termes, si les jeunes restent chez leurs parents, c’est parce que l’accès à l’indépendance économique est compromis.