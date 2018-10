Les garçons au centre, les filles "en périphérie" : une géographe bataille contre les stéréotypes dans la cour de récré

Et que penser de cette autre solution, plus radicale ? En Suède, dès la maternelle, de nombreuses écoles utilisent une pédagogie sexuellement neutre avec l'instauration d'un nouveau pronom personnel, qui n'est ni "il", ni "elle". Encore plus marginale, sur la côte Est des Etats-Unis et au Canada, certains parents refusent d'assigner un genre à leur enfant avant un certain âge... "Il faut faire attention aux initiatives individuelles. Le problème du genre, c'est un problème sociétal", prévient la géographe. "Plutôt que de se dire, par exemple, ce que ça va provoquer qu'il n'y ait plus de rayons filles/garçons dans les magasins, il faut plutôt se demander pourquoi cela dérange la société. La question n'est pas : 'Est-ce que tu es une fille ou un garçon puisque tu nais fille ou garçon ?', La question c'est plutôt : 'Qui es-tu ?'".





"Dire que tout le monde est pareil, ça me hérisse le poil !", renchérit la psychologue Béatrice Copper-Royer. "Elever ses enfants de façon neutre, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun intérêt à ce que les garçons et les filles soient identiques. En revanche, il est important qu'ils aient des espaces communs pour évoluer ensemble, le plus respectueusement possible".