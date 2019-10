Intoxication au monoxyde de carbone : les gestes pour s'en prémunir

CONSEILS - Avec la baisse des températures, de nombreuses familles ont remis en route leur chauffage. Mais attention, durant cette période, les cas d’intoxication au monoxyde de carbone augmentent. Face à ces accidents, souvent évitables, les Pompiers de Paris rappellent les gestes pour s'en prémunir.

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone intoxique chaque hiver 5.000 personnes, dont une centaine mortellement. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité par intoxication en France. Quant aux victimes, gravement touchées, elles peuvent souffrir de séquelles à vie, comme des migraines chroniques et des maladies neurologiques (trouble de la motricité, paralysie…).

Les intoxications liées à ce gaz résultent le plus souvent d’un dysfonctionnement des appareils à combustion, avec pour premier coupable la chaudière (42% des cas). Il peut aussi s'agir d’un défaut d’aération des locaux où ils sont utilisés.