Uno : non, vous ne pouvez pas ajouter un "+4" à un "+2" !

Sur les tables familiales depuis près de 50 ans (il a été crée en 1971), le jeu Uno a brisé de nombreuses amitiés et fait s'engueuler bien des familles durant toutes ces années. Pourtant le principe est simplissime : il s'agit de ne plus posséder aucune carte en main. Oui mais voilà, pour en arriver là, les règles étaient sujettes à variations en fonction de tout un chacun. Et c'est bien là que le bât blesse !





Ainsi, pour certains, il était possible jusqu'à maintenant de mettre une carte +4 sur une carte +4, ou encore une carte +2 sur une carte +2. Mais le 4 mai, le compte officiel de Uno a tranché, via un tweet qui en a surpris plus d'un, en annonçant - enfin plutôt en rappelant - que c'est complètement interdit.