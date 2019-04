"Maman t'aime plus", t'es bon à rien" : ces mots qui blessent autant qu'une fessée ou une gifle

Les gifles, les fessées, les insultes sont considérées comme autant de violences éducatives ordinaires pouvant avoir des conséquences lourdes sur le développement des enfants. Depuis 2004, l'association Stop Veo organise chaque 30 avril une "Journée de la non-violence éducative" afin de sensibiliser les parents à ce phénomène massif qui n’épargne aucun continent. Les chiffres sont accablants : selon l’UNICEF, quelque 85% des enfants âgés de 2 à 14 ans dans le monde sont soumis à des châtiments corporels et/ou des agressions psychologiques.





Stop Veo pointe du doigt toutes les violences ordinaires, y compris celles, psychologiques et verbales, à l’égard de l’enfant, ces mots violents et autres insultes dont un parent ne soupçonne pas forcément l’impact. Des mots qui blessent autant qu'une fessée ou une gifle. Pour le pédopsychiatre Nicolas Georgieff, joint par LCI, c'est effectivement un point sur lequel il faut insister : "La violence psychologique et/ou mentale est beaucoup plus insaisissable et difficile à dénoncer ou à repérer que la violence physique, visible, qui laisse des traces, déclenchant des processus majeurs de protection de l'enfance. Cette violence-là est plus subjective, plus comportementale et elle est au moins autant destructrice, comme certaines humiliations visant à rabaisser ou certaines phrases qu'un parent peut dire à un enfant."





Soit précisément celles jouant sur la dévalorisation, le déni de la valeur de l'autre et l'attaque la confiance en soi, du type "t'es bon à rien", tout ce qui récuse le lien d'amour entre parent-enfant, comme "maman t'aime plus". "Ce déni de l'amour parental était auparavant souvent utilisé comme sanction dans un registre soi-disant éducatif", poursuit Nicolas Georgieff. "Un retrait d'affection violent pour l'enfant, exactement comme lorsqu'on joue sur la concurrence ou la rivalité fraternelle. Autant de preuves qu'un enfant reste facile à humilier parce qu'il est faible, dépendant matériellement et affectivement de l'adulte."